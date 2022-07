Biden: "Iran non può avere armi nucleari, Usa pronti a usare la forza"

"L'Iran non può avere armi nucleari".

Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che si è detto pronto a usare la forza contro Teheran "come ultima risorsa". In un'intervista esclusiva all'emittente Channel 12, in occasione del suo viaggio in Israele, Biden ha anche affermato l'impegno a mantenere i Guardiani della Rivoluzione iraniani nella lista delle organizzazioni terroristiche, anche se questo comprometterà la ripresa dell'accordo sul nucleare del 2015.