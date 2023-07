Biden incontra Sunak: a Londra vertice (con gaffe) su Ucraina e Nato

A Downing Street il presidente degli Stati Uniti e il primo ministro britannico hanno avuto un colloquio sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive del vertice Nato di Vilnius, in programma da martedì. Quella londinese è la prima e unica tappa del tour europeo di Biden, che in giornata si dirigerà verso la Lituania. Si tratta del quinto faccia a faccia, negli ultimi cinque mesi, tra i leader dei sue Paesi. Ma non mancano divergenze e nemmeno gaffe.

Divergenze sull'Ucraina - Il governo britannico ha espresso la volontà di ribadire l'unità d'intenti con Washington soprattutto sulla questione della guerra in Ucraina e dell’atteggiamento da tenere nei confronti di Vladimir Putin. Washington e Londra sono, infatti, i due Paesi che hanno fornito a Kiev il maggior quantitativo di armi per la guerra in corso. Tuttavia, come i media hanno notato, non sono mancate divergenze: dal recente annuncio americano sulla fornitura di bombe a grappolo all'Ucraina (che i britannici, al pari di altri alleati, non condividono), alla questione del futuro ingresso di Kiev nella Nato (che Biden rinvia a dopo la fine della guerra e su cui invece Sunak, assieme ai leader di Polonia e Paesi baltici, spinge per un'accelerazione). Le relazioni tra Stati Uniti e Regno Unito "sono solide come una roccia", si è comunque affrettato a dire Biden al termine dell'incontro.

Gaffe e battute - Al momento di essere accolto, davanti all'ingresso di Downing Street, Joe Biden ha commesso una gaffe che non è passata inosservata: dopo il consueto scambio di saluti, infatti, si è rivolto a Sunk chiamandolo erroneamente "Mister president" (Signor presidente), con il titolo che spetta a lui stesso e non al premier britannico. "Ti ho appena demansionato", ha detto poi Biden, cercando di correggersi. Poi il presidente americano si è lasciato andare a una battuta dall'ironia non immediata: "Nei prossimi 20 minuti risolveremo i problemi del mondo", ha detto scherzando, come per "ridimensionare" la portata dell'incontro.

A Windsor da Re Carlo III - Dopo Downing Street, Joe Biden è atteso anche al castello di Windsor per essere ricevuto da Carlo III (già incontrato da re ai funerali di Elisabetta II): in questo caso si tratta un ricevimento informale, seppure con gli onori militari di rito, concentrato in particolare sul dossier del clima e dello sviluppo di un'economia più sostenibile.