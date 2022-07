Biden: il cambiamento climatico è una minaccia per tutto il mondo

Il cambiamento climatico rappresenta "una minaccia senza precedenti alla sicurezza degli Stati Uniti e alla salute dei cittadini: come amministrazione, abbiamo il dovere di prendere provvedimenti concreti nel minor tempo possibile".

Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Solo nell'ultimo anno, eventi meteorologici estremi di varia natura hanno causato danni per 145 miliardi di dollari, oltre ad ostacolare il buon funzionamento delle catene di approvvigionamento e dell'economia in generale. Si tratta di una minaccia esistenziale per tutto il mondo", ha aggiunto.