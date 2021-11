Biden: "Economia Usa in crescita, ma bisogna vaccinare di più"

Ansa

Mentre arrivano numeri molto positivi sull'andamento dell'economia statunitense, il presidente Joe Biden esprime la sua soddisfazione ma avverte: per la piena ripresa dobbiamo aumentare la campagna di vaccinazioni. In ottobre si segnala la creazione di 531mila nuovi posti di lavoro, ben sopra le attese, e il capo della Casa Bianca commenta: "Un grande giorno per la nostra economia".