Biden e la sua cyclette, un problema di cybersicurezza per la Casa Bianca

Peloton è una sorta di ibrido tra cyclette tradizionale e piattaforma social: equipaggiata con un tablet e consente ai suoi utenti di trasmettere live, di partecipare a lezioni online e di comunicare con gli altri. Ogni utente ha un "leader board name" che lo identifica sullo schermo e un "output" che misura i suoi sforzi. Il costo supera i 2mila dollari. E' stato durante il lockdown di primavera che Biden ha cominciato a fare esercizio in una palestra casalinga. Secondo il New York Times, pare che ogni mattina discuta con la moglie su chi possa usare per primo la Peloton.

Il problema per gli esperti di sicurezza è rappresentato proprio dal microfono e dalla telecamera di cui è dotata ogni Peloton. La Cia vorrebbe evitare a tutti i costi che hacker russi o cinesi mettano il naso nella palestra della Casa Bianca. L'allarme è stato lanciato dal periodico Popular Mechanics nell'articolo "Perché Joe Biden non può portare la sua Peloton alla Casa Bianca". Secondo gli esperti invece Biden può usare la sua Peloton, ma solo dopo che il Secret Service e la sicurezza nazionale Usa ci avranno messo le mani, trasformandola in qualcosa di molto divierso dal modello abituale.

Pare che anche Michelle Obama usi una Peloton modificata, schermata da interferenze, ma la sua portavoce non conferma. Biden non sarebbe il primo presidente i cui vizi elettronici confliggono con la necessità di sicurezza della Casa Bianca. Donald Trump amava usare il suo iPhone personale per le telefonate agli amici. Barack Obama si era portato il BlackBerry e poi ha voluto un iPad.