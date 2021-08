Biden contro Pechino: ha impedito accesso a informazioni su origine Covid

Ansa

"Informazioni essenziali sull'origine della pandemia esistono in Cina, ma fin dall'inizio i funzionari cinesi hanno lavorato per impedire che gli investigatori internazionali vi avessero accesso". Lo afferma il presidente Joe Biden, che ha ricevuto il rapporto dell'intelligence Usa sull'origine del Covid. "Il mondo merita risposte", aggiunge assicurando che gli Stati Uniti continueranno a lavorare per fare pressione su Pechino.