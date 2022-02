Biden: "Cittadini americani devono lasciare l'Ucraina subito"

In un'intervista alla Nbc, di cui sono state trasmesse alcune anticipazioni, il presidente Usa Joe Biden ha detto che "i cittadini americani devono partire ora" dall'Ucraina.

"Non è come avere a che fare con una organizzazione terrorista ha aggiunto -, abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo, è una situazione molto differente e le cose potrebbero impazzire velocemente". Biden ha escluso di mandare truppe Usa per evacuare i cittadini americani e ha sottolineato che "Putin è abbastanza intelligente da non fare nulla che avrebbe un impatto negativo sui cittadini americani".