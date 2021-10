Biden annuncia piano investimenti: "Così l'America torna a guidare il mondo"

Afp

"Non è questione di destra o di sinistra, ma di ripristinare la competitività del nostro Paese per guidare il mondo". Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, parlando del nuovo piano di investimenti per la spesa sociale e il clima."Il nostro piano comprende storici investimenti, creerà milioni di posti di lavoro e ridurrà il deficit. Non possiamo permettere che il mondo ci passi avanti".