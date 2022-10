Biden: "L'aggressione contro Paul Pelosi è ignobile"

Joe Biden ha definito "ignobile" l'aggressione nei confronti di Paul Pelosi, il marito della speaker della Camera Nancy Pelosi attaccato in casa con un martello.

"Quando è troppo è troppo. Tutti coloro in buona coscienza devono chiaramente e senza ambiguità opporsi alla violenza in politica", ha aggiunto il presidente americano, suggerendo come l'aggressione sia la naturale evoluzione delle bugie sulle elezioni presidenziali del 2020.