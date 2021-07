Biden a Putin: "Mosca deve fermare attacchi hacker, Usa si difenderanno"

agenzia

Mosca "deve agire per smantellare i gruppi di hacker criminali che conducono attacchi con base in Russia". E' la richiesta fatta direttamente da Joe Biden al presidente russo, Vladmir Putin, nel corso di una telefonata. Lo ha reso noto la Casa Bianca, sottolineando che il presidente americano ha ribadito che "gli Stati Uniti adotteranno ogni azione necessaria per difendere il proprio popolo e le proprie infrastrutture da questa continua minaccia".