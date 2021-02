Biden: "50 milioni di vaccinazioni, siamo in anticipo di settimane"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha celebrato il traguardo dei 50 milioni di vaccini contro il coronavirus "in 37 giorni", ovvero da quando è in carica. "Siamo in anticipo di settimane rispetto all'obiettivo di 100 milioni di vaccini in 100 giorni", ha commentato l'inquilino della Casa Bianca. Biden ha ammonito a non abbassare la guardia ricordando che "i contagi potrebbero nuovamente aumentare a causa delle nuove varianti".