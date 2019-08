Biarritz, dal G7 un fondo di 20 milioni dollari per gli incendi in Amazzonia

I grandi della terra provano a mettere una pezza a una situazione drammatica che va avanti da giorni. Anche Luca Parmitano , in orbita con la missione Beyond, ha testimoniato la gravità degli incendi con una serie di scatti postati su Twitter in cui si vedono le decine di roghi dolosi appiccati nella foresta e il fumo che si spande per migliaia di chilometri.

Ma non si muove solo il G7 e verrebbe da dire meno male, visto che comunque la cifra stanziata è più o meno un terzo di quello che ha pagato l'Inter per Lukaku. Leonardo DiCaprio, da sempre impegnato sul fronte ecologico e tra i primi a lanciare l'allarme via social, ha deciso di donare 5 milioni di dollari tramite la sua fondazione, la DiCaprio Foundation. E con la Earth Alliance, creata il mese scorso con i filantropi Laurene Powell Jobs e Brian Sheth, ha lanciato l'Amazon Forest Fund.



Intanto il capo indigeno kayapo Raoni Metuktire, che secondo alcuni media francesi sarebbe stato in procinto di sbarcare a sorpresa al G7 di Biarritz, si trova effettivamente in Francia ma non interverrà al vertice. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. Stando a informazioni della tv BFM, il capo indigeno noto per la sua lotta a favore della protezione della foresta amazzonica è stato invitato in Francia da alcune Ong e si trova effettivamente nella regione di Biarritz. Nessun incontro è però previsto con Macron