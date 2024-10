Berlino, sventato attacco ad ambasciata Israele: arrestato un libico

L'arresto è avvenuto a Bernau, nel Brandeburgo. Gli agenti hanno fatto un blitz anche in un altro appartamento a Sankt Augustin, vicino a Bonn. La polizia tedesca ha confermato che prima di questa sera l'arrestato non era tra i sospetti seguiti dall'antiterrorismo. Solo quando un servizio segreto di un altro Paese ha inviato a Berlino le intercettazioni sospette è stato fatto scattare il blitz. Il libico, secondo l'accusa, avrebbe voluto attaccare l'ambasciata israeliana di Berlino anche se non è stato chiarito se con armi o esplosivo.