Berlino, la leonessa in fuga sarebbe un cinghiale

Lo ha annunciato venerdì in conferenza stampa la polizia del Brandeburgo, secondo cui non ci sarebbe quindi ulteriore pericolo. Vari esperti hanno esaminato il video che circola su Internet e stabilito che l'animale non sarebbe un felino predatore. Le ricerche dovrebbero essere ora interrotte.

La presunta leonessa in fuga a Berlino sarebbe in realtà un cinghiale.

Da giovedì la polizia del Brandeburgo e di Berlino aveva iniziato una massiccia ricerca della leonessa. Le autorità hanno però poi progressivamente dubitato della valutazione iniziale. Alla conferenza stampa, che la polizia ha tenuto congiuntamente al sindaco di Kleinmachnow (dove l'animale è stato avvistato per la prima volta), Michael Grubert, e Maren Schellenberg, sindaco del distretto di Steglitz-Zehlendorf, infatti è stato annunciato che la maggior parte delle prove indica un cinghiale, non una leonessa. Non c'è quindi "alcun pericolo grave", ha spiegato il sindaco di Kleinmachnow.

Il caso - La polizia tedesca stava cercando una lenonessa in fuga nella zona del Brandeburgo, subito a sud di Berlino. La polizia del Land aveva anche invitato gli abitanti a non uscire e a non far uscire i propri animali. Veterinari e cacciatori stavano partecipando alla ricerca dell'esemplare che due uomini avrebbero visto e ripreso con lo smartphone.