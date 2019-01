Berlino, affitti troppo alti: parte l’idea di un referendum contro i grandi gruppi immobiliari

“Vogliamo dare un segnale di stop al capitale speculativo - ha detto Rouzbeh Taheri, uno dei promotori dell’iniziativa popolare – non può essere che queste grandi società trascinino in alto gli affitti”. L’obiettivo della petizione è raccogliere entro aprile 170 mila firme e chiedere un referendum per espropriare gli appartamenti dei grandi gruppi immobiliari. L’idea, giuridicamente poco attuabile, sta comunque scuotendo la politica tedesca. Il sindaco di Berlino Michael Muller è in trattativa con la Deutsche Wohnen per l’acquisto di 65 mila case.



L’emergenza, però, non è nuova. Già a maggio i berlinesi erano scesi in piazza contro il rincaro degli affitti, ma da quel momento la situazione è anche peggiorata. Solo dal 2016 al 2017, i prezzi delle case sono aumentati del 20%, secondo il Global Cities Index. Per l’associazione di imprese edilizie la soluzione non è l’esproprio ma la costruzione di nuovi appartamenti accessibili per la classe media. Nella capitale si stima che manchino 300 mila abitazioni.



Berlino non è la sola città europea che si trova a dover affrontare l’emergenza affitti. In Europa, Parigi e Londra sono le città con i prezzi degli immobili più alti. Per un bilocale arredato parigini e londinesi devono pagare più di 2 mila euro al mese. Il costo è talmente proibitivo, che nella capitale britannica si è diffuso il fenomeno delle narrow boats: vecchie chiatte nate per il trasporto di merci sui fiumi e che oggi vengono trasformate in economiche abitazioni. Questa soluzione, infatti, costa 10 volte meno di una casa su terraferma.



Anche in Italia, i prezzi seguono la media delle grandi città europee. Tra tutte, la città dove le case sono più care resta Milano. Nel capoluogo lombardo, la domanda di appartamenti è in continua crescita negli ultimi anni e il prezzo medio di un monolocale resta intorno ai 700 euro, contro i 540 di Roma e Venezia.