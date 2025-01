Berlino, abbandona l'auto all'aeroporto per oltre un anno: proprietario non identificato dovrebbe pagare 200mila euro di parcheggio

Secondo il Berliner Zeitung né la polizia di Hannover né la polizia del Sud di Brandeburgo né l'ufficio dell'ordine pubblico di Schönefeld sono stati in grado di fornire informazioni sul proprietario del veicolo. Non è inoltre chiaro se l'auto possa essere stata rubata. Il gestore del parcheggio Apcoa, è attualmente in contatto con le autorità, riporta Bild. Anche per verificare se il trasgressore sarà in grado di pagare la maxi-tariffa. "La possibilità di riscuotere le tasse di parcheggio dovute in questo contesto dipende dal fatto che il debitore possa essere identificato e disponga delle risorse finanziarie necessarie", ha detto l'Apcoa a Bild.