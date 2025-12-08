Logo Tgcom24
Benin, la Nigeria invia aerei e truppe per respingere il tentato golpe

08 Dic 2025 - 01:21
© -afp

La Nigeria ha inviato aerei da combattimento dell'aeronautica militare per prendere il controllo dello spazio aereo del Benin per respingere il tentativo di colpo di Stato, su richiesta del governo del presidente Patrice Talon. Lo riferisce una dichiarazione dell'ufficio del presidente nigeriano Bola Tinubu, secondo cui il governo di Abuja ha inviato anche truppe di terra a supporto delle forze armate del Benin. La Repubblica del Benin, attraverso il suo ministero degli Affari esteri, in una nota verbale, ha richiesto l'immediato supporto aereo nigeriano vista "l'urgenza e la gravità della situazione e per salvaguardare l'ordine costituzionale, proteggere le istituzioni nazionali e garantire la sicurezza della popolazione".

