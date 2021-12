Benin, la leader dell'opposizione condannata a 20 anni di prigione

Afp

La leader dell'opposizione in Benin ed ex ministro della Giustizia del paese, Reckya Madougou, è stato condannata a 20 anni con l'accusa di terrorismo da un tribunale speciale a Porto Novo. Madougou, 47 anni, è stata riconosciuta colpevole dal Tribunale speciale per crimini economici e terrorismo, noto come Criet. Secondo alcune critiche il Criet, creato nel 2016, viene utilizzato dal regime del presidente Patrice Talon per reprimere l'opposizione.