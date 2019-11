Benessere cittadini, italia 29esima in classifica: meglio degli Usa

L'Italia si piazza al 29esimo posto nella speciale classifica che valuta il benessere dei cittadini in 143 Paesi. E' quanto emerge dalla graduatoria 2019, stilata in base all'indicatore Sustanaible economic development assessment. Il coefficiente Seda dell'Italia, cioè la sua capacità di trasformare ricchezza in benessere, è pari a 0,91, un risultato migliore dello 0,90 degli Stati Uniti.