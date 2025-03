Belgrado, oltre 300mila persone in piazza contro il governo: 56 feriti e 22 arresti

In incidenti e provocazioni registratisi a margine della grande manifestazione sono rimaste ferite in totale 56 persone, nessuno di loro è tuttavia in gravi condizioni. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic, aggiungendo che 22 persone sono state arrestate per aggressioni alla polizia e altre violenze. Parlando in serata in diretta tv, Vucic ha aggiunto di essere soddisfatto del comportamento delle forze dell'ordine, che si sono comportate in modo corretto e professionale. È stata una delle più massicce manifestazioni popolari degli ultimi anni, e insieme una potente prova di forza contro quello che viene definito da molti il regime di Vucic, ritenuto il responsabile morale della morte di 15 persone nel crollo del primo novembre alla stazione di Novi Sad. Una sciagura messa in relazione all'incuria e agli scarsi controlli di funzionari corrotti che ha colpito profondamente l'intero Paese e che ha dato il via alla mobilitazione e alla protesta degli studenti in tutta la Serbia.