Belgio verso stop corsie preferenziali per pazienti Covid

Il Belgio si prepara ad escludere i pazienti Covid dalle corsie preferenziali per il ricovero in ospedale. E' quanto prevede un piano formulato dal Servizio pubblico federale per la salute se la variante Omicron dovesse portare un'ondata senza precedenti. "In una fase d'urgenza di livello 3 le cure per il Covid non saranno più prioritarie", ha spiegato Marcel Van der Auwera, che presiede la commissione che si occupa del Pronto soccorso federale.