Belgio, donna muore durante il festival Tomorrowland: aperta inchiesta

Una donna è morta dopo essersi sentita male a Boom, in Belgio, durante "Tomorrowland", uno dei maggiori festival di musica elettronica nel mondo. Lo ha reso noto la procura di Anversa, che ha annunciato anche l'apertura di un'inchiesta sull'accaduto. La vittima, una 35enne canadese, era tra le decine di migliaia di persone che hanno partecipato venerdì alla serata d'apertura del festival. Trasportata in ospedale, è stata successivamente dichiarata morta, come ha riferito un portavoce della procura.