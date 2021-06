Belgio, crolla una scuola in costruzione: 3 morti e 2 dispersi

-afp

Tre operai sono morti e due sono dispersi nel crollo di una scuola in costruzione nella città belga di Anversa. "I soccorsi continueranno senza sosta fino a quando non avremo ritrovato le altre due persone disperse", si legge sul profilo twitter dei vigili del fuoco. Due degli operai deceduti erano originari di Portogallo e Romania, mentre non è nota la nazionalità della terza vittima.