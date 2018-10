Battisti, il figlio di Bolsonaro a Salvini: "Il regalo è in arrivo"

"Il regalo è in arrivo!". Lo ha scritto su Twitter Eduardo Bolsonaro, figlio del nuovo presidente del Brasile, in risposta alla richiesta avanzata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di rimandare in Italia il terrorista Cesare Battisti. Eduardo Bolsonaro ha inoltre ringraziato il vicepremier per il supporto ricevuto durante la campagna elettorale. "La destra diventa più forte", ha concluso.