Barcellona, ancora saccheggi e disordini per l'arresto del rapper anti-monarchia

Ansa

Ancora disordini e saccheggi in centro a Barcellona, in una quinta notte di proteste dopo l'arresto del rapper Pablo Hasél. Momenti di tensione si registrano anche in altre città della Spagna, come Tarragona, nel nordest, e Pamplona, al nord. A Barcellona, circa 6mila persone si sono riunite per manifestare il proprio dissenso rispetto alla decisione dei giudici di condannare il musicista per "apologia di terrorismo" e "vilipendio alla monarchia".