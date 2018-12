Barcellona, agente spara e uccide il cane di un senzatetto: associazioni e cittadini protestano in piazza

Barcellona, cane di un clochard ucciso da polizia: proteste Afp 1 di 6 Afp 2 di 6 Afp 3 di 6 Afp 4 di 6 Afp 5 di 6 Afp 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Secondo la versione ufficiale della polizia municipale, gli agenti, chiamati dal proprietario di un negozio infastidito dalla presenza del senzatetto e del suo animale, avrebbero avvicinato l'uomo chiedendogli di rispettare il regolamento comunale in materia di animali. Ma il senzatetto avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo, rifiutandosi di legare Sota. A quel punto, riporta la Stampa, la meticcia avrebbe attaccato uno dei due ufficiali, mordendogli la mano.



Secondo quanto raccontato dai testimoni al quotidiano El Pais, Sota non avrebbe morso l'agente, ma semplicemente avrebbe cominciato ad abbaiare. Quindi uno dei due avrebbe minacciato il proprietario, mentre l'altro estraeva la pistola e sparava all'animale. Successivamente il giovane senzatetto avrebbe afferrato il suo skateboard e colpito l'agente. L'uomo è stato così arrestato e accusato di aver aggressione a pubblico ufficiale. Secondo l'indagine interna condotta dalla polizia municipale catalana l’ufficiale ha agito in modo appropriato in una situazione in cui la sua sicurezza era a rischio.



Una versione che diventa ancora più difficile da accettare dopo che sui social network sono stati diffusi gli ultimi istanti di vita di Sota: pochi secondi che mostrano l'animale in una pozza di sangue ma ancora in vita che scodinzola e sembra cercare di rimettersi in piedi per correre in aiuto del suo amico, con i poliziotti a pochi metri da lei.