Bangladesh, treno cade da ponte: almeno 4 morti e 65 feriti

Almeno quattro persone sono rimaste uccise e altre 65 ferite quando cinque vagoni di un treno passeggeri sono caduti da un ponte ferroviario nel nordest del Bangladesh. Il convoglio della Upaban Express si stava dirigendo verso la capitale Dacca; l'incidente si è verificato intorno alla mezzanotte a Kulaura. Un funzionario locale afferma che il ponte si sarebbe rotto quando il treno lo stava attraversando, per cause ancora non chiare.