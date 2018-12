Bangladesh, scontri nel giorno del voto: almeno dieci morti

Almeno dieci persone sono rimaste uccise in scontri tra manifestanti e polizia in diverse zone del Bangladesh, nel giorno delle elezioni legislative. Sono state segnalate decine di intimidazioni e minacce ai seggi, denunciate da sostenitori dell'opposizione. Il voto è visto come un referendum sulle tendenze considerate sempre più autoritarie della premier Sheikh Hasina. Il governo del Bangladesh aveva schierato 600mila uomini tra militari e agenti.