Bangladesh, bus finisce in un fosso: almeno 17 morti e 25 feriti

In Bangladesh almeno 17 persone sono rimaste uccise e altre 25 ferite quando un autobus ha sfondato una recinzione autostradale ed è precipitato in un fosso nel distretto meridionale di Shibchar.

Secondo le autorità l'autista ha perso il controllo del mezzo, ma le cause sono ancora da accertare. Gli incidenti stradali sono frequenti in Bangladesh a causa di veicoli e strade vecchi e in cattivo stato di manutenzione, ma anche dello scarso addestramento dei conducenti.