Bangladesh, Angelina Jolie incontra i profughi Rohingya

Angelina Jolie è atterrata a Cox's Bazar per visitare uno dei campi profughi Rohingya in Bangladesh, alla vigilia di un nuovo appello delle Nazioni Unite per lo stanziamento di 920 milioni di dollari da destinare alla gestione della crisi: sfuggiti nel 2017 alla repressione militare birmana, i 720mila profughi sono andati a sommarsi ai 300mila già da tempo presenti sul territorio. La visita della Jolie si concluderà con l'incontro con la premier bengalese, Sheikj Hasina, il ministro degli Esteri, Abdul Momen, e altri responsabili politici a Dacca.