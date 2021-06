Bandito da Facebook, Trump: "Un insulto a 75 milioni di elettori"

dal-web

La decisione di Facebook "è un insulto a 75 milioni di persone che hanno votato per noi nelle elezioni presidenziali truccate del 2020". Lo afferma Donald Trump criticando il social media per averlo sospeso per due anni e facendo riferimento ai voti che ha ottenuto negli Stati Uniti. Parlando di censura, Trump osserva: "Il nostro Paese non può più sopportare questo abuso".