Band travolta dallo tsunami, il cantante sopravvissuto: "Pregate per mia moglie, è dispersa"

Si stavano esibendo sul palco tra gli applausi del pubblico, quando un'onda ha spazzato via tutto e ha trasformato in un incubo una serata che doveva essere di gioia e divertimento. Il gruppo musicale indonesiano Seventeen è stato travolto dallo tsunami che ha colpito l'Indonesia provocando diverse centinaia di morti. Hanno perso la vita anche il manager del gruppo e il bassista. Dispersi altri due membri, un tecnico e la consorte di Riefian Fajarsyah, leader del gruppo. Lo ha reso noto sui social il cantante stesso e ha implorato i fan: " Pregate per mia moglie ".

Nel filmato il leader del gruppo, in lacrime, ha raccontato ai fan quanto era accaduto e di come il suo gruppo è stato travolto dall'onda mentre si stava esibendo sulla spiaggia. Riefian Fajarsyah ha fatto un appello ai fan: "Pregate per mia moglie, è dispersa".



L'uomo ha poi pubblicato una foto con la sua consorte, l'attrice Dylan Sahara, che proprio oggi festeggia il suo 26esimo compleanno. Il cantante è sopravvissuto dopo essere stato trascinato in mare dall'onda, circondato da "probabilmente oltre una ventina di cadaveri".