Bahamas, segretario generale Onu preoccupato per effetti Dorian

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso preoccupazione per il devastante impatto dell'uragano Dorian nelle isole Bahamas. Lo ha sottolineato il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric. "A seguito della terribile devastazione provocata dall'uragano Dorian nel nord delle Bahamas, il segretario generale resta profondamente preoccupato per le decine di migliaia di persone coinvolte", ha detto in una nota Dujarric.