Bahamas, morti tre turisti statunitensi dopo malore in resort

Tre turisti statunitensi sono morti in un resort alle Bahamas dopo essersi sentiti male.

Lo hanno fatto sapere le autorità dell'arcipelago. La causa dei decessi al momento è ignota, ma secondo quanto emerso, alcuni ospiti del resort, tra cui le tre vittime, avevano chiesto aiuto a causa di nausea e vomito. In corso accertamenti per verificare se ci sia una minaccia per la salute pubblica.