Bacio rubato alla calciatrice, Sanchez: "Gesto Rubiales inaccettabile, scuse insufficienti"

"Quello che abbiamo visto a Sydney è stato un gesto inaccettabile", ha detto il premier spagnolo. Durante la cerimonia di premiazione dei mondiali, Rubiales ha baciato sulla bocca "senza consenso" la giocatrice della nazionale Jenni Hermoso . "Penso che le scuse che ha dato - ha aggiunto Sanchez - non siano sufficienti, non siano adeguate e che quindi debba continuare ad attivarsi per chiarire quello che abbiamo visto tutti".

Rispondendo alla domanda se il presidente dovrebbe dimettersi, il premier ad interim Sanchez ha spiegato che la Federcalcio spagnola non appartiene alla struttura del governo, e che il presidente di turno viene eletto e destituito dai soci. Sanchez ha comunque ribadito di ritenere insufficienti le scuse e che il comportamento di Rubiales nei confronti di Jenni Hermoso "non corrisponde al sentimento della maggioranza della cittadinanza che è per l'uguaglianza tra gli uomini e le donne".

"Scioccati per quanto accaduto" - Sul caso è intervenuta anche Beatriz Alvarez, presidente della Lega calcio femminile in Spagna. "Mi vergogno dell'immagine mondiale che sta dando il calcio spagnolo a causa del comportamento inaccettabile del presidente della Federcalcio spagnola. Sto ricevendo innumerevoli chiamate e messaggi da calciatori, allenatori, dirigenti e colleghi, anche di altri campionati mondiali, che sono scioccati per quanto accaduto", ha detto. Alvarez ha poi rincarato la dose e aggiunto altri dettagli: "Non si tratta solo del bacio ma del comportamento generale nell'area delle autorità, in campo, negli spogliatoi, o quando poche ore dopo tale comportamento, il presidente della Federazione ha osato insultare pubblicamente tutte le persone che hanno criticato tale atteggiamento ripugnante", ha spiegato.

"Offuscato il risultato sportivo" - Alvarez ha poi parlato di quanto un simile gesto abbia tolto spazio all'aspetto sportivo. "È imperdonabile che il più grande successo nella storia dello sport femminile spagnolo sia stato offuscato per sempre dalle azioni del presidente della Rfef, rubando la ribalta agli unici che se lo meritano: le calciatrici. Sicuramente il governo spagnolo capirà che queste azioni, e non altre, danneggiano l'immagine della Spagna e la candidatura ai Mondiali del 2030", ha detto.