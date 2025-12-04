B-52 americani sorvolano i Caraibi vicino al Venezuela: cresce la tensione

© -afp
Due bombardieri strategici B-52H degli Stati Uniti hanno attraversato questa mattina lo spazio aereo sopra il settore nord-est di Curaçao, a breve distanza dal territorio venezuelano. L'avvistamento dei velivoli, riportato dai tracciamenti di Flightradar24, segnala una nuova attività militare americana nell'area caraibica.
I due aerei sono partiti dalla base di Minot, nel North Dakota, per una missione di lungo raggio che segue a meno di un giorno il dispiegamento di sei pattugliatori marittimi P-8A Poseidon nella stessa regione. Il B-52, operativo dagli anni Cinquanta e progettato per trasportare armamenti convenzionali e nucleari, rappresenta uno degli strumenti principali della deterrenza strategica statunitense.
La presenza contemporanea di due bombardieri è stata letta come un ulteriore segnale di pressione nei confronti di Caracas, in un contesto già caratterizzato da rapporti sempre più complessi tra le due nazioni. L'iniziativa arriva mentre Washington intensifica le operazioni contro i cartelli attivi nel narcotraffico e accusa il cosiddetto Cartello dei Soli di ricevere protezione da figure di vertice del governo venezuelano.