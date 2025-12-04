B-52 americani sorvolano i Caraibi vicino al Venezuela: cresce la tensione

I due aerei sono partiti dalla base di Minot, nel North Dakota, per una missione di lungo raggio che segue a meno di un giorno il dispiegamento di sei pattugliatori marittimi P-8A Poseidon nella stessa regione. Il B-52, operativo dagli anni Cinquanta e progettato per trasportare armamenti convenzionali e nucleari, rappresenta uno degli strumenti principali della deterrenza strategica statunitense.