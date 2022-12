B-21 rider, gli Usa mostrano al mondo il nuovo bombardiere nucleare stealth

B-21 rider: 50 anni di progressi nel nuovo bombardiere Usa - Austin ha dichiarato che l'aereo militare offrirà progressi significativi rispetto agli attuali bombardieri della flotta statunitense, spiegato che "anche i sistemi di difesa aerea più sofisticati faticheranno a rilevare il B-21 nei cieli: 50 anni di progressi nella tecnologia a bassa osservabilità sono confluiti in questo aereo". Il segretario ha poi aggiunto che il bombardiere è stato costruito con una "architettura di sistema aperta" che consente di incorporare "nuove armi che non sono ancora state inventate". Il primo volo di un B-21 è previsto per l'anno prossimo. L'aeronautica statunitense ha in programma l'acquisto di almeno 100 velivoli di questo tipo.