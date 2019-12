Azerbaigian, sequestro record di 933 kg di eroina in un camion

I funzionari doganali dell'Azerbaigian hanno sequestrato 933 chili di eroina in un camion che trasportava frutta dall'Iran all'Ucraina. "Circa 1.884 sacchi erano nascosti tra kiwi e melograni", ha dichiarato il Comitato doganale nazionale azero in una nota. Si tratta di un "sequestro record" per l'ex repubblica sovietica del Caucaso meridionale. Il valore della droga non è stato specificato.