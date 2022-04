Aveva criticato la guerra in Ucraina, oppositore di Putin arrestato in Russia

Uno dei principali oppositori del Cremlino ancora residente in Russia, Vladimir Kara-Murza, 40 anni, è stato arrestato.

Lo ha annunciato il suo avvocato. Le ragioni dell'arresto non sono state rese note. Kara-Murza ha ripetutamente criticato l'intervento militare di Mosca in Ucraina negli ultimi giorni. E' un ex giornalista ed era vicino al leader dell'opposizione Boris Nemtsov, assassinato nel 2015. E' scampato a due tentativi di avvelenamento nel 2015 e nel 2017.