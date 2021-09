Autorità Usa bloccano i voli spaziali della Virgin Galactic 

La Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha fermato i voli spaziali della Virgin Galatic mentre indaga sul motivo per cui il viaggio dell'11 luglio della compagnia che trasportava Richard Branson ha deviato dalla traiettoria pianificata. "Virgin Galactic potrebbe non riportare in volo il veicolo SpaceShipTwo fino a quando la FAA non avrà approvato il rapporto finale dell'indagine sull'incidente", ha fatto sapere l'agenzia Usa.