Autorità sanitaria Usa contro Trump: "Non usate farmaci da lui consigliati"

Lo Us National Institutes of Health (Nih) mette in guardia i pazienti di coronavirus: non usate il mix di medicinali indicato dal presidente americano Donald Trump come possibile rimedio. In uno studio dell'istituto indica che il mix del farmaco anti-malaria idrossiclorina e dell'antibiotico azitromicina potrebbe essere tossico. Trump ha più volte rivendicato la bontà di quel mix.