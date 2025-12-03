Auto, Trump revoca le norme sulle emissioni introdotte da Biden

Donald Trump annuncia l'interruzione delle regole sulle emissioni dei carburanti introdotte dal precedente governo guidato da Joe Biden. Il presidente, parlando dallo Studio Ovale, spiega che la sua amministrazione mette fine agli standard approvati negli anni scorsi. "Mettiamo definitivamente fine agli orribili e ridicoli standard alle emissioni di auto di Biden che hanno causato problemi alle case automobilistiche", dichiara Trump durante l'intervento, in cui torna a definire una "truffa" le politiche ecologiche della gestione precedente. Accanto al presidente, nel corso della comunicazione ufficiale, sono presenti anche l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, e il numero uno di Ford, Jim Farley.