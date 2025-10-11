Auto contro elefante nello Zimbabwe, muore deputato dell'opposizione

Un deputato 45enne dell'opposizione è morto nello Zimbabwe in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada Bulawayo-Gweru, dove l'auto su cui viaggiava ha colpito un elefante. Desire Moyo, membro della Citizens Coalition for Chang, era non solo un politico ma anche un noto poeta ed educatore. È morto sul colpo, mentre altri quattro parlamentari a bordo sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Secondo la testimonianza di un collega, l'elefante avrebbe reagito all'impatto attaccando il veicolo.