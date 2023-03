Auto, Breton (Ue): "Lo stop ai motori termici non è ancora deciso"

Sullo stop ai motori termici delle auto nel 2035 "nessuna decisione è stata ancora presa".

Lo ha detto il commissario Ue all'Industria, Thierry Breton, rivolgendo poi un messaggio ai costruttori: "Aspettate che la democrazia europea abbia completato il suo percorso prima di prendere decisioni". Le case automobilistiche dovrebbero "mantenere entrambi i motori" termici ed elettrici "finché la decisione non sarà finalizzata nelle prossime settimane", ha evidenziato Breton, ricordando che in ogni caso il possibile stop per quelli alimentati a benzina e diesel non riguarda "tutto il pianeta".