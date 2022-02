Austria, valanga in Tirolo: cinque i morti

Afp

Una valanga si è abbattuta, in Tirolo, su un gruppo di escursionisti a Spiss, uccidendo cinque persone. Due elicotteri austriaci e due svizzeri sono intervenuti per cercare di individuare un disperso ma una volta raggiunto i soccorritori sono riusciti a rianimarlo solo per pochi minuti. Un'altra slavina ha travolto a Soelden, sul ghiacciaio di Rettenbach, cinque sciatori durante un fuoripista: tutti sono stati messi in salvo e trasportati negli ospedali vicini.