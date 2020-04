Austria, Kurz: "Accordo di governo eccellente dopo negoziati non facili"

L'accordo per il governo in Austria tra i Popolari dell'Oevp e i Verdi è "un eccellente risultato" di negoziati "non facili". Lo ha detto il leader dei Popolari, Sebastian Kurz, dopo aver finalizzato l'intesa a Vienna. "Siamo riusciti a unire il meglio dei due mondi", ha aggiunto il cancelliere incaricato. Per il leader dei Verdi, Werner Kogler, i due partiti sono riusciti a "costruire ponti" per formare un governo per "il futuro dell'Austria".