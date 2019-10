Austria, Heinz Christian Strache: addio politica dopo gli scandali

L'ex leader della ultradestra austriaca Fpoe, Heinz Christian Strache, si è autosospeso dal partito, che ha guidato per 14 anni, e ha annunciato la sua uscita dalla politica. L'ex cancelliere ha giocato in anticipo per evitare la sua espulsione dal partito ormai imminente dopo Ibizi-gate e lo scandalo delle spese pazze. Strache ha respinto tutte le accuse e ha sottolineato che non punta alla scissione della Fpoe.