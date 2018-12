Austria, famiglia di nobili sterminata: conte uccide padre, madre e fratello

Triplice omicidio nella nobiltà austriaca. La polizia ha arrestato il conte Anton von Goess , di 54 anni, per l'omicidio del padre, conte Ulrich von Goess, di 92 anni, della madre, Margherita Cassis Faraone, di 87, friulana, e di un altro figlio del conte, Ernst. Il conte avrebbe confessato. Il fatto di sangue sarebbe avvenuto a Mistelbach , in Austria, nell'antica dimora di Bockfliess.

La notizia è stata riportata dal sito del "Messaggero veneto", secondo il quale l'assassino è il figlio maggiore di Ulrich e della sua prima moglie, Maria von Abensberg und Traun, anche lei contessa. La moglie di Ulrich von Goess, Margherita Cassis Faraone, era di Terzo di Aquileia (Udine), dove aveva una villa in centro. La vittima era molto nota sia nella Bassa friulana che in tutta la regione Friuli Venezia Giulia per il suo impegno culturale.



Sul posto sarebbe stato trovato un fucile da caccia, che potrebbe essere l'arma dei delitti. Secondo i primi accertamenti, gli investigatori non escluderebbero, tra le varie piste di indagine che stanno seguendo, un movente di natura economica