Austria, dopo la mezzanotte il primo matrimonio omosessuale

Nicole Kopaunik e Daniela Paier sono state la prima coppia omosessuale a sposarsi in Austria, poco dopo la mezzanotte. Con l'anno nuovo è infatti entrato in vigore il diritto di celebrare le nozze anche per persone dello stesso sesso: una novità sancita da una sentenza della Corte costituzionale nel 2017, mentre finora era consentita solo una sorta di unione civile. Le due donne, entrambe di 37 anni, erano fidanzate da quattro anni.