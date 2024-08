Austria, chirurgo porta la figlia 13enne in sala operatoria e le permette di praticare un foro nel cranio del paziente

A Graz, in Austria, un chirurgo avrebbe portato la figlia 13enne in sala operatoria e le avrebbe permesso di partecipare attivamente a un intervento, consentendole di praticare un foro nel cranio di un (ignaro) paziente. Lo riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, che cita il quotidiano austriaco Kronen Zeitung. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. Il chirurgo e uno specialista membro dell'equipe sarebbero stati mandati via dall'ospedale in cui è accaduto il fatto.